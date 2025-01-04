東京映画記者会（日刊スポーツなど在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成）が選ぶ、第67回（24年度）ブルーリボン賞ノミネートが3日、決定した。横浜流星（28）の主演映画「正体」（藤井道人監督）が、4部門5ノミネートで最多ノミネートとなった。「あんのこと」（入江悠監督）が4部門で続いた。日刊スポーツ映画大賞で3冠を達成した「侍タイムスリッパー」（安田淳一監督）が、同じく作品賞、監督賞、主演男優賞（山口馬木也＝51