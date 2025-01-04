フジテレビ系の競馬新番組「うまレボリューション」を略して「うまレボ！」（土曜・深夜１時１５分）が４日にスタートする。ＭＣはおなじみのＤＡＩＧＯと、競馬番組に本格的に関わるのは初めてとなる、ゆうちゃみが務める。初回放送ではＭＣ２人が、競馬番組としては革命的な予想をしない馬券勝負をお送りする。また、ゆうちゃみが一般客にバレないよう変装し、中山競馬場で制限時間１時間以内に番組から指定されたお勧めスポ