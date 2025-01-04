◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路優勝の青学大が復路も新記録の２位と安定し、１０時間４１分１９秒の新記録で、２年連続８度目の総合優勝を果たした。復路スタートの６区で野村昭夢（４年）が区間新で勝利を引き寄せ、今春から地方局でアナウンサーになる９区・田中悠登主将（４年）も「引退レース」で区