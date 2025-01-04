オリックスの曽谷龍平投手（２４）が３日、奈良・大和郡山市内の「イオンモール大和郡山」でトークショーを行った。隣町の生駒郡斑鳩町の出身で、子どもの頃は家族でよく同施設に訪れていたという左腕。思い出の地で「日本一奪還に貢献したい」と今季目標を定め、同時に少年時代の自らの夢を思い返した。斑鳩少年野球部に所属していた小学２年時（８歳）に「自分への手紙２０才のりゅうへいへ」と題し、「オリックスバハァロ