元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子（６０）と、元横綱・貴乃花光司氏（５２）の次女・女優の白河れい（２２）がこのほど、東京・明治記念館で行われた芸能事務所「スペースクラフト」の新春晴れ着撮影会に女優の結城モエ（３０）らと総勢１４人で登壇した。白河は、白ベースの晴れ着に、ゴールドの髪飾りを付けて登場。「昨年は１月にドラマ『婚活１０００本ノック』（フジ系）でレギュラー出演をさせてもらったり