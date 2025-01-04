東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が主催する第６７回ブルーリボン賞のノミネートが３日、決まった。第４９回報知映画賞で作品賞、主演男優賞（横浜流星）、助演女優賞（吉岡里帆）の３冠に輝いた「正体」（藤井道人監督）が最多４部門５ノミネート、河合優実（２４）主演の「あんのこと」（入江悠監督）が４部門４ノミネートとなった。それに続くのが「侍タイムスリッパー」（安田淳一監督）、「十