ＤｅＮＡの中川颯投手が３日、“大和バット”で２年連続本塁打を目指すことを誓った。オリックスから加入１年目の昨季は５月１８日の中日戦（横浜）で先発。すると、松葉のカーブを完璧に仕留めて右翼席中段へ運び、プロ初本塁打をマークした。確信歩きをするほどの豪快な一発を放ったのは昨季、退団した大和モデルのバットだった。立大時代にも本塁打を放っており、打撃センスは投手陣の中でもピカイチ。プロ通算は１２打数３