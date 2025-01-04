ＫＢＯ（韓国プロ野球）キウムからポスティングシステムでのメジャー移籍を目指していたの金慧成（キム・ヘソン）内野手が、米時間３日午後５時（日本時間４日午前７時）の交渉締め切り直前でドジャースと３年契約を結んだと、トレード・ルーマーズが、韓国のメディア（ダニエル・キム氏提供）のニュースとして報じた。ファビアン・アーダヤ記者のＸ（旧ツイッター）によると総額１２５０万ドル（約１９億６０００万円）で、２０