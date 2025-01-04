俳優の川栄李奈が主演を務める2025年1月11日放送の日本テレビ系ドラマ『となりのナースエイドSP 2025』（後9：00）の追加キャストが4日、発表された。吉田鋼太郎が超クセ強患者、原菜乃華が主人公・桜庭澪（川栄）が寄り添う患者、渡辺真起子が澪の上司である統合外科部長を演じる。【写真】1年ぶりに復活！川栄李奈＆高杉真宙コンビ同シリーズは、現役医師の作家・知念実希人氏の同名小説を原作に、オークラ氏が脚本を担当す