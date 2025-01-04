元貴乃花親方の貴乃花光司、元フジテレビアナウンサーの河野景子の次女でタレント・俳優の白河れい（22）が、このほど都内で行われたスペースクラフト・エージェンシー『2025晴れ着撮影会』に参加した。【写真】佐藤大空も参加新関碧、其原有沙、結城モエ、紺野彩夏、桜井凛ら晴れ着姿で艶やかに白河は一蔵、京都丸紅の衣装協力で艶やかな着物姿で登場。2024年を振り返り「1月から初めての連ドラレギュラー出演に始まり、初