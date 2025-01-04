◇第101回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2025年1月3日神奈川・箱根町〜東京・大手町の５区間109・６キロ）往路優勝の青学大が復路2位の5時間21分18秒で逃げ切り、10時間41分19秒の大会新記録で2年連続8度目の総合優勝を飾った。山下りの6区で野村昭夢（4年）が56分47秒という驚異的な区間新記録をマークして区間賞を獲得。往路5区で新記録を樹立した若林宏樹（4年）に続く快走を見せた。同一校による5、6区の同時区間新は83