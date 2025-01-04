◇第101回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2025年1月3日神奈川・箱根町〜東京・大手町の５区間109・６キロ）来年の102回大会の優勝争いも、熾烈（しれつ）になりそうだ。3連覇を狙う青学大は今年の優勝メンバー6人が卒業するが、山上りも可能な黒田が万能エースとして残る。駒大は復路投入だった佐藤を筆頭に今回の箱根を経験した9人が残る。この2校を軸に、全国高校駅伝で活躍した千葉・八千代松陰の鈴木琉胤（るい）、