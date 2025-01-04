◇第101回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2025年1月3日神奈川・箱根町〜東京・大手町の５区間109・６キロ）富士通陸上部の福嶋正総監督兼マラソン担当（60）は大学駅伝を盛り上げる2人の監督を温かい目で見守った。2位の駒大・藤田監督、3位の国学院大・前田監督は富士通陸上部の後輩。ともに青学大に屈したが「現役時代は藤田の練習パートナーが前田だった。お互いをいい意味で意識しているはず。これからも2人の関係は続く