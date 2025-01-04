大阪・関西万博協賛、立川競輪開設73周年記念G3「鳳凰賞典レース」（優勝賞金522万円）が開幕する。初日は第12R特選をメインに一次予選が行われる。特選は「グランプリ2024」に出場した郡司浩平、北井佑季、平原康多、清水裕友の4選手を含む豪華メンバーで熱戦が繰り広げられる。先行力抜群の北井に付ける郡司が中心だ。ライン構成は北井―郡司の神奈川勢に永沢が付き、吉田―平原の関東勢、山口―村上の中近勢、そして清水―