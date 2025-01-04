NY株式3日（NY時間14:08）（日本時間04:08） ダウ平均42716.44（+324.17+0.76%） ナスダック19609.23（+328.44+1.70%） CME日経平均先物39700（大証終比：-200-0.51%） 欧州株式3日終値 英FT100 8223.98（-36.11-0.44%） 独DAX 19906.08（-118.58-0.59%） 仏CAC40 7282.22（-111.54-1.51%） 米国債利回り 2年債 4.264（+0.025） 10年債 4.585（+0.026） 30年債 4.806