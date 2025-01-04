◇第101回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2025年1月3日神奈川・箱根町〜東京・大手町の５区間109・６キロ）城西大は3年連続でシード権を獲得したが、前回の3位からは順位を落とした。櫛部静二監督（53）は「本当は3強をぶっ壊すつもりでいたので、ちょっと悔しい気持ちがある」と振り返った。6区の小林が1年生では歴代1位となる58分6秒で区間3位の快走。1年時に8区14位だった桜井（3年）は9区で初の区間賞を獲得し、「最高