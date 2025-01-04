ボートレースびわこの25年第1弾・G3オールレディース「ビーナスちゃんカップ」が4日に開幕する。初日12Rは「ビーナスドリーム1st」だ。24年の女子PG1夏冬連覇を成し遂げた遠藤が地元凱旋。限られた時間の中で新ペラとの呼吸をどこまで合わせるか。いずれにしろ枠なりムードの1号艇なら軸は不動だ。内を平高、外を藤原が攻める1マークとなりそうだが、スタートが課題にある。中ヘコミになれば宇野は攻めやすい。勝浦、今井美が