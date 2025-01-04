歌舞伎俳優の市川團十郎（４７）が３日、東京・新橋演舞場で初春大歌舞伎「双仮名手本三升裏表忠臣蔵」（２６日まで）の初日舞台公演に出演した。２２年１１月に十三代目市川團十郎白猿を襲名してから、伝統の継承と新時代の歌舞伎の創造に尽力。同劇場１００周年を迎えた記念すべき年のお正月に大星由良之助を初役で演じ、早野勘平、斧定九郎、高師直との４役を務めた。