大相撲初場所（12日初日、東京・両国国技館）で横綱昇進を目指す大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）が3日、千葉県松戸市の同部屋で新春初稽古を行った。幕下力士に1番胸を出した後に十両・琴栄峰と連続して11番。激しいぶちかましからの速攻など力の違いを見せつけ「いつも通りです。大きな目標に向かって、ここからが本番」と表情を引き締めた。元日には祖父（元横綱・琴桜）の墓参りを行い優勝を報告。墓前には土俵入りができる