NY株式3日（NY時間13:20）（日本時間03:20） ダウ平均42669.79（+277.52+0.65%） ナスダック19566.76（+285.97+1.48%） CME日経平均先物39660（大証終比：-240-0.61%） 欧州株式3日終値 英FT100 8223.98（-36.11-0.44%） 独DAX 19906.08（-118.58-0.59%） 仏CAC40 7282.22（-111.54-1.51%） 米国債利回り 2年債 4.258（+0.018） 10年債 4.581（+0.022） 30年債 4.800