NY株式3日（NY時間12:30）（日本時間02:30） ダウ平均42647.77（+255.50+0.60%） ナスダック19538.53（+257.74+1.34%） CME日経平均先物39630（大証終比：-270-0.68%） 欧州株式3日終値 英FT100 8223.98（-36.11-0.44%） 独DAX 19906.08（-118.58-0.59%） 仏CAC40 7282.22（-111.54-1.51%） 米国債利回り 2年債 4.243（+0.004） 10年債 4.569（+0.010） 30年債 4.792