スポーツ専門局「ESPN」が2日（日本時間3日）、先発ローテーションランキングを特集し、大谷、山本らのドジャースが4位に入った。1位はマリナーズ。ド軍は右肘手術から復帰する大谷と山本、サイ・ヤング賞左腕のスネルの加入などで4位に。ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す佐々木獲得も目指しており「もしササキが加わればトップ近くにランクを上げる」とした。また、米専門誌「スポーツイラストレー