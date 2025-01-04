きょうの為替市場はドル買いが一服する中、ポンドドルも下げ止まっており、１．２４ドル台前半に戻している。ただ、英経済への先行き不透明感や、英中銀の追加利下げ期待も浮上する中、ポンドドルは買い戻しを強める動きまでは出ていない。 その英中銀の追加利下げだが、予想以上であればポンドはアンダーパフォームする可能性が指摘されている。英中銀が市場予想を上回るペースで利下げを実施する可能性