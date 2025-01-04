Nell Mackenzie[ロンドン ３日 ロイター] - ２０２４年に世界のファンダメンタル・ロング／ショート株式ファンドの加重平均リターン合計は１２．７５％と、２０２０年以来で最高となった。米ゴールドマン・サックスの２日付けの顧客向けリポートをロイターが３日、確認した。２０年の加重平均は２２．５３％だった。ただ、１９９８年以来の好調さを見せて２４年に２０％以上上昇したＳ＆Ｐ総合５００種などの株価指数の伸び率