伝統と現代の融合で１年の始まり祝う中国・成都市12月31日、ツインタワーで行われた光と音のショー。（成都＝新華社配信）【新華社成都1月3日】中国四川省成都市では年末から年始にかけ、伝統的な芸能や無形文化遺産と現代的な都市生活を結び付けたさまざまなイベントが行われ、市民や観光客が楽しみながら新年の到来を祝った。市内金牛区の石筍街小学校では、無形文化遺産の代表的伝承者を講師に迎え、子どもたちが切り絵細