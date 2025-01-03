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中居正広のタイミー＆ソフトバンクのCM動画削除 女性問題との因果関係不明

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 中居正広が出演していた「タイミー」のCM動画が、削除されていると判明
  • ソフトバンクのCM動画も同様に、既に一覧から消えている
  • 中居は女性とのトラブルを高額な示談金で解決し、騒動となっている
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