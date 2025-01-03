第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）、東洋大が１０時間５４分５６秒の９位で、２０年連続でシード権を獲得した。今大会は主将・梅崎蓮（４年）とエース・石田洸介（４年）が欠場。２日の往路を９位で終えた。翌日の復路では、最終１０区で薄根大河（２年）が８位でたすきを受け取り、東国大、帝京大、順大と４チームで８位集団を形成。残り１キロまでシード争いが繰り広げられ、薄根はなんとか９位でゴール。順