◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）駒大は２位で大手町のゴールに飛び込んだ。復路を首位と３分１６秒差の４番手でスタート。６区は伊藤蒼唯（３年）が２位の快走。７区はエース・佐藤圭汰（３年）が史上初の６０分台となる１時間００分４３秒の区間新記録で青学大との差を縮めた。青学大には届かなかったが、復