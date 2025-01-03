お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（31）が3日に公式YouTubeチャンネルを更新し、超満員の大舞台であの“大物芸人”をディスる場面があった。昨年11月24日に横浜アリーナで行われた公演「チンチロ」の様子を公開した粗品。まずは自己紹介だが、そこで「どうも!千原ジュニアさん、お〜!『FUJIWARA』の原西さん、お〜!宮迫。お前のこと、誰が好きなん?」というと、超満員の観客から大きな拍手が起きる。お笑いコンビ「ダブル