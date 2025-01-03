歴史ある建物とおしゃれなお店がずらりと並ぶ岡山県倉敷市。今回は、そんな倉敷駅から電車で行ける「国産ジーンズ発祥の地・児島」の“伝統”に触れられるスポットをお届け♡ 日本で最初のジーンズの聖地やデニム小物が揃った自動販売機など、趣ある繊維の町を満喫しよう！【岡山県・倉敷】白壁がつづく情緒あふれる街江戸時代の面影が残る美観地区、国産ジーンズ発祥の地・児島地区など歴史と文化がぎゅぎゅっと詰まった倉敷