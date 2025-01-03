引き続きドルの上値重い、ユーロドル一時１．０３０３レベル＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、引き続きドルの上値が重い。ユーロドルは再び高値を1.0303レベルに小幅更新した。 EUR/USD1.0300GBP/USD1.2410USD/JPY157.23