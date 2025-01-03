1月3日JRAは、ホリー・ドイル騎手、トム・マーカンド騎手、オレリアン・ルメートル騎手およびレイチェル・キング騎手に対し、1月5日より短期騎手免許を交付することを発表した。●ホリー・ドイル騎手免許期間：1月5日（日）〜1月14日（火）身元引受調教師：田中博康（美浦）契約馬主：有限会社キャロットファームプロフィール1996年10月11日イギリス生まれ身長149cm体重51kg2014年イギリス見習騎手免許取得2017年イギリ