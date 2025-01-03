「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」で司会を務めた、お笑い芸人・有吉弘行、女優・橋本環奈が３日、ＮＨＫ「みんなのベスト紅白生放送！お正月スペシャル」に出演。中継で登場した藤井風の?裏話?を語り、ＭＣの大泉洋、上白石萌音を仰天させた。藤井は米ニューヨークから生出演し「満ちてゆく」をドキュメンタリータッチで披露。道を歩き、屋上にあがり、最後は詩のように横たわった。約５分３０秒、１カットのパフォーマンスは大き