「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）９区１５キロの給水地点で心温まるシーンが２度あった。箱根ファンも「初めて見た」と思わずつぶやくほど、１０１回目の大会を彩った場面だ。まず先頭の青学大９区、田中悠登主将（４年）は給水で苦楽を共にしてきたメンバー外の片山宗哉（４年）と併走。今大会からチームで用意した飲料も給水可能となっており、給水係はチームドリンクと水を両手に持って併走するこ