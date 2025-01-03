欧州株引き続きマイナス圏で推移、一方で米株先物は小高い 東京時間20:37現在 英ＦＴＳＥ100 8242.38（-17.71-0.22%） 独ＤＡＸ19959.61（-65.05-0.33%） 仏ＣＡＣ40 7330.84（-62.92-0.86%） スイスＳＭＩ 11589.87（-11.03-0.10%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:37現在 ダウ平均先物MAR 25月限42764.00（+70.00+0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月