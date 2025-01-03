2025年がスタートした。福岡都市圏の新春はおおむね穏やかな好天に恵まれ、大勢の人が初詣や初売りに繰り出した。今年はどんな1年にしたいか。神社の境内や繁華街で聞いた。参拝客で混み合う福岡市東区の筥崎宮。同区の大学1年生、波多野一真さん（18）は「真面目に勉強に励む」と決意を新たにした。将来の目標は家庭裁判所の調査官。非行に走った子どもに寄り添い、立ち直りを応援する仕事だ。高校で見据えた夢の実現に向け、