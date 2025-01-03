【ニューヨーク＝小林泰裕、北京＝山下福太郎】電気自動車（ＥＶ）世界最大手の米テスラが２日発表した２０２４年のＥＶ販売台数は、前年比１％減の１７８万９２２６台だった。米ブルームバーグ通信によると、前年割れは１３年ぶり。一方、中国ＢＹＤのＥＶ販売台数は１２％増の１７６万４９９２台で、テスラに肉薄した。現在の勢いが続けば、２５年にはＢＹＤが首位に立つ可能性がある。英調査会社ＪＡＴＯによると、テスラは