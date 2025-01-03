タレントのアンミカが３日に自身のＳＮＳを更新し、夫で米国人実業家のセオドール・ミラーさんとのプライベートショットを公開した。昨年１２月３０日、自身のインスタグラムで「私は無事に仕事納めを終え毎年恒例の夫婦バカンスに突入しました先ずはオーストラリアのシドニーへ」と明かしていたアンミカはこの日、「シドニーからハワイへ移動Ｈａｗａｉｉも昨日日本に一日遅れて新年を迎えました」と報告。続けて