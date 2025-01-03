大阪と静岡で住宅火災が相次ぎ、2人が死亡しました。3日午後2時ごろ、大阪市城東区の集合住宅で火事があり、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められました。1人が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。この火事でJRの一部区間で一時、運転を見合わせました。また、午前9時ごろ、静岡県浜松市でも住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に1人で住む77歳の男性と連絡が