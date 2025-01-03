青山学院大が３日、２年連続８度目の総合優勝を飾った「第１０１回箱根駅伝」。その知られざる舞台裏とドラマを振り返る初の生放送ゴールデン３時間特番「完全密着！箱根駅伝」が３日午後６時から、日本テレビ系で生放送された。箱根駅伝の大ファンとして知られ、箱根駅伝『ガチ勢』と話題の女優・ともさかりえ（４５）も生出演。選手、仲間、見守る家族…の姿が映ったオープニング映像ですでに涙が止まらず、「本当にだめで