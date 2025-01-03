新日本プロレス４日の東京ドーム大会でダブルタイトル戦に臨むＮＥＶＥＲ無差別級王者の鷹木信悟（４２）とＡＥＷインターナショナル王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝ＡＥＷ＆ＤＤＴ）が３日の前日会見で対峙した。この日の会見では両者に加え、同戦の勝者に５日東京ドーム大会で挑戦する石井智宏も登場。最初にマイクを握った石井は「俺が今、新日本で見てみたいカードがこの２人。想像をはるかに超え