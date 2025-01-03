2024年は「仲良し夫婦」が話題にのぼる機会が多かった。さまざまな仲良し夫婦をタレントから俳優、モデル、スポーツ選手、お笑いタレントまで多岐にわたって振り返りたい。バレー古賀紗理那＆西田有志古賀さんの指輪キラリ五輪オフショット話題にまずは、パリ五輪を最後に現役引退した元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那さん（28）とバレーボール男子日本代表の西田有志選手（24）のオリンピアン夫妻。パリ五輪直前に公