上海市は12月24日に「上海市医療AI（人工知能）発展活動案（2025−27年）」を発表した。活動案はAIと医療の革新的かつ深い融合を巡り、イノベーション策源、支援プラットフォーム、応用シーン、産業発展などの5分野の18件の措置を掲げている。科技日報が伝えた。上海は医療資源が豊富で、AI医療の先端技術の研究に豊富な応用シーンを提供している。活動案は、AIと臨床医療、中医薬、公衆衛生、医療管理、医療保険監督管理、薬品お