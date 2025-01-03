＜アメリカンフットボール日本選手権ライスボウル：パナソニック34−27富士通＞◇3日◇日刊スポーツ新聞社ほか後援◇東京ドームアイナ・ジ・エンド（30）が3日、東京ドームで行われたアメリカンフットボール日本選手権「第78回ライスボウル」のハーフタイムショーに登場し、パワフルな歌声で大会を盛り上げた。「ブチ上がるナンバーをそろえた」とし、「Poppin’Run」など6曲をメドレーで披露。衣装は、パナソニックインパルスと富