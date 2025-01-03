経済アナリスト森永卓郎氏（67）が2日放送の文化放送特番「森永卓郎と森永康平の親子経済学」（後3・30）に長男の経済アナリスト・森永康平氏（39）と出演。今年は日経平均株価が「大暴落する」と予想する中での生活防衛術について語った。「日本人は死ぬ直前が一番貯蓄が多い。みんな老後でも将来不安を感じていて積み増しをしていく。大金を使わずに残して死んでいく、バカげた人生の選択なんです」と森永氏。高齢者になった