◇第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）中央学院大は、２区を走ったエースで主将の吉田礼志を筆頭に４人の４年生が走った往路１２位の出遅れが響き、総合１４位で６年ぶりのシード復帰はならなかった。吉田は「復路の人に負担をかけた。目標は総合５位以内だった。情けない」と唇をかんだ。目標達成は後輩たちに託す