長崎市で新春恒例の「寒中水泳」が3日行われ、参加者がこの１年の健康を祈りました。 水温14℃。 準備運動で体を温めてから海に入ります。 寒中水泳は長崎游泳協会の新春の伝統行事で、被爆80年の節目にあわせ、立ち泳ぎをしながら文字を書く「水書」で平和への願いをしたためました。 今年は5歳から80歳の約50人が参加し伝統の泳法を披露しました。 (参加者) 「来年受験で、それに向けて頑張ろうという気持ち」 「今年1年