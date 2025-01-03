━━初の箱根駅伝はいかがでしたか？「やっぱりスタートラインに立った時にちょっと不安がありました。でも、みんなの声かけがいっぱいあって、そのおかげで最後まで走ることができました。特殊区間（6区）ということもあり、今までで1番苦しいレースだったので、来年は絶対優勝してこの悔しさを晴らしたいと思います」 ━━寒さなど今日のコンディションはいかがでしたか？「例年と比べると多分暖かい方だったと思う