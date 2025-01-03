4日JR静岡駅では帰省のUターンラッシュで大きな荷物を抱え、新幹線に乗り込む多くの人の姿が見られました（帰省する中学生）「おばあちゃんの家でみんなでワイワイ過ごしました」Q.なにが印象に残っていますか？「お年玉いっぱいもらったことです」JR東海によりますと午後5時現在、静岡駅の新幹線自由席の乗車率は上りの ひかりが150％こだまが130％下りの ひかりが100％こだまが40％となっています。JR東海では新幹線のUタ&