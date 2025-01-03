韓国の非常戒厳を巡り、尹（ユン）大統領の3日中の拘束は見送られるなか、捜査本部は今後、どう動くのでしょうか。ソウルから報告です。（山本志門記者報告）捜査本部側も今回の拘束が難航することは織り込み済みでしたが、大統領側による生々しい抵抗の状況が分かってきました。合同捜査本部は今回、警察など100人態勢で臨んだということです。しかし、敷地内ではバスや乗用車で道がふさがれていたほか、軍や職員などで構